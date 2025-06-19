Dünya spor tarihinin en pahalı satışı! Mark Walter Chelsea'den sonra Los Angeles Lakers'ı da satın aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya spor tarihinin en pahalı satışı! Mark Walter Chelsea'den sonra Los Angeles Lakers'ı da satın aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin dev ekibi Los Angeles Lakers'ın çoğunluk hisseleri satıldı. Hisseleri İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin de sahiplerinden biri olan Mark Walter satın alırken, ödenen rakam dünya spor tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Bu sezon NBA tarihinin en büyük takasını gerçekleştirerek Luka Doncic'i takımına katan Los Angeles Lakers büyük beklentileri olduğu sezonda hayal kırıklığı yaşamıştı. NBA'nin marka değerinin en önemli parçalarından biri olan kulübün artık yeni bir sahibi var.

LOS ANGELES LAKERS'IN ÇOĞUNLUK HİSSELERİ REKOR BEDELLE SATILDI

Takımın sahibi Jeanie Buss, çoğunluk hisselerini Chelsea'nin de sahibi olan Mark Walter'a 10 milyar dolara devretti. Bu, profesyonel spor takımları arasında şimdiye kadar görülen en yüksek satış fiyatı olarak kayıtlara geçti. Jeanie Buss, anlaşmanın ardından Lakers'ın yönetici koltuğunda kalmaya devam edeceğini açıkladı. "Lakers, ailemizin bir parçası ve bu satış, takımın geleceği için en iyi kararı aldığımızı düşünüyorum," diyen Buss, Mark Walter'ın Lakers markasını koruyacağına olan güvenini dile getirdi.

-001.jpeg

Dodgers'ı 2012 yılında 2 milyar dolara satın alan iş insanı Mark Walter aynı zamanda Los Angeles Sparks, Chelsea FC ve Professional Women's Hockey League gibi diğer spor organizasyonlarının da sahibi.
Walter, Lakers'ın satın alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Lakers, spor tarihinin en ikonik takımlarından biri. Bu satın alma, hem Lakers hem de Los Angeles için yeni bir dönemin başlangıcı olacak," dedi.

Son Haberler
İsrail yasakladı, karar yüksek mahkemeye taşınıyor!
İsrail yasakladı, karar yüksek mahkemeye taşınıyor!
İki ünlü yıldız İstanbul tanıtımı için çekilen mini dizinin başrolünde
İki ünlü yıldız İstanbul tanıtımı için çekilen mini dizinin başrolünde
Çitlekçi’den 30. Yıla Vefa Kampanyası: 30 kişiye 30 TOGG Hediye Edildi
Çitlekçi’den 30. Yıla Vefa Kampanyası: 30 kişiye 30 TOGG Hediye Edildi
Türkiye'nin dev bankasından yeni sistem! Kart veya telefon kullanmadan ödeme
Türkiye'nin dev bankasından yeni sistem! Kart veya telefon kullanmadan ödeme
Eve giren1 buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Eve giren1 buçuk metrelik yılanın saldırısına uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı