Dünya spor tarihinin en pahalı sözleşme imzalandı. Servet kazanacak

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Dünya spor tarihinin en pahalı sözleşme imzalandı. Servet kazanacak

Dünya spor tarihinin en pahalı sözleşmesi imzalandı. Ünlü beysbol oyuncusu imzaladığı sözleşme ile servet kazanacak.

ABD beysbol ligi MLB’de New York Yankees ile sezonu tamamladıktan sonra serbest oyuncu olan Juan Soto'nun yeni takımı belli oldu.

New York Mets'le anlaşma sağlayan Soto tarihi bir kontrata imza attı. Athletic'in haberine göre yıldız isim 15 yıl için 765 milyon dolar kazanacak. Ek olarak Soto 75 milyon dolar imza bonusu alacak.

Soto, bu kontratla geçtiğimiz sezon başında 700 milyon dolarla rekoru kıran Shohei Ohtani'yi geride bıraktı. Ohtani, Los Angeles Dodgers'la sözleşme imzalamıştı.

Spor tarihinin en pahalı sözleşmeleri arasında Messi’nin Barcelona’dan 674 milyon dolar kazandığı ve Ronaldo’nın Al Nassr ile imzaladığı 563.3 milyon dolarlık sözleşmeler de bulunuyor. Tarihin en pahalı sözleşmeleri listesinde ağırlıklı olarak Amerikan futbolu ve beysbol oyuncularının imzaladığı rekor kontratlar yer alıyor.

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