Balotelli'den sonra bir dünya starı daha Adana'ya geliyor

İsmi uzun yıllardır Türk kulüpleriyle anılan Hulk için bir Süper Lig kulübü yeniden harekete geçti.

Çin macerası sonrası Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hulk, ülkesine dönerek Atletico Mineiro forması giyiyordu.

Yıllardır Türk kulüplerinin transfer etmek için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız Hulk yine gündeme geldi.

2020-21 sezonu başında Beşiktaş , Hulk'un transferi için uğraş vermiş fakat yıldız futbolcu Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'ya imza atmıştı. Sergen Yalçın da Hulk'a imza attırmaya çok yaklaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.

Adana Demirspor, ara transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Güney ekibi, Hulk’un peşine düştü.

Lacivert-Mavililer’de sezon başlarken Mario Balotelli’nin ayrılmasının ardından Dzyuba kadroya katılmıştı. Yıldız forvetten beklediği verimi alamayan Şimşekler, geçtiğimiz günlerde sözleşmeyi feshetti.

Başkan Murat Sancak’ın daha önce, “Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik” açıklaması hafızalarda yerini korurken yönetimin şimdiden Hulk transferi için devreye girdiği ifade edildi.

Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen ve sözleşmesi devam ediyor olmasına karşın ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hulk’a resmi teklifin yapılacağı bildirildi.