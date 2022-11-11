11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Balotelli'den sonra bir dünya starı daha Adana'ya geliyor

Balotelli'den sonra bir dünya starı daha Adana'ya geliyor

Türkiye'ye bir dünya starı daha mı geliyor...

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:46
Takip Et

Dünya starı futbolcu Hulk için Adana Demirspor devrede. Beşiktaş da istemişti

Balotelli'den sonra bir dünya starı daha Adana'ya geliyor
+
Aa
-

İsmi uzun yıllardır Türk kulüpleriyle anılan Hulk için bir Süper Lig kulübü yeniden harekete geçti.

Çin macerası sonrası Beşiktaş'ın da ilgilendiği Hulk, ülkesine dönerek Atletico Mineiro forması giyiyordu.

Yıllardır Türk kulüplerinin transfer etmek için uğraş verdiği Brezilyalı yıldız Hulk yine gündeme geldi.

2020-21 sezonu başında Beşiktaş , Hulk'un transferi için uğraş vermiş fakat yıldız futbolcu Brezilyalı futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Minerio'ya imza atmıştı. Sergen Yalçın da Hulk'a imza attırmaya çok yaklaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

Kariyerinde Porto ve Zenit gibi kulüplerde forma giyen ve 687 maçta 369 gol, 197 asist katkısı bulunan Hulk, şu andaki takımı Atletico Minerio ise 114 maçta 65 gol atıp 18 asist yaptı.

Adana Demirspor, ara transfer döneminde yine tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre devre arasında dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Güney ekibi, Hulk’un peşine düştü.

Lacivert-Mavililer’de sezon başlarken Mario Balotelli’nin ayrılmasının ardından Dzyuba kadroya katılmıştı. Yıldız forvetten beklediği verimi alamayan Şimşekler, geçtiğimiz günlerde sözleşmeyi feshetti.

Başkan Murat Sancak’ın daha önce, “Balotelli erken ayrılsaydı Suarez, Pato, Hulk gibi isimlere yönelecektik” açıklaması hafızalarda yerini korurken yönetimin şimdiden Hulk transferi için devreye girdiği ifade edildi.

Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen ve sözleşmesi devam ediyor olmasına karşın ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hulk’a resmi teklifin yapılacağı bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
2
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
3
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
4
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
5
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
6
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
7
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Sağlıksız diyet yapanlar neyi göze almalı?
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Bakırköy Adalet Sarayı'nın yeni başsavcısı belli oldu
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿Beyaz çay kanser tümörlerinin büyümesini yavaşlatıyor mu?
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
﻿İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 sığınmacı yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.