Bu yaz Türkiye konserleri sırasında markanın ürünlerini çok beğenen JLo, teklife hemen ‘evet’ dedi.

Lopez, 22 ülkede 175 mağazayla uluslararası büyüyen marka için Los Angeles’ta, ünlü fotoğrafçı Norman Jean Roy’a poz verdi.

“Jennifer Lopez Up All Night” turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alan Latin yıldız, mücevher koleksiyonunu yakından inceledi.

Koleksiyonu büyüleyen Lopez, kısa süre sonra markayla işbirliği anlaşması imzaladı.

Markanın global yüzü olan JLo, Los Angeles’ta Norman Jean Roy’un objektifinde koleksiyon tanıtımı için poz verdi.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş bu ortaklık için şöyle dedi: “Jennifer Lopez gibi, global ölçekte etkisi olan güçlü ve ilham verici bir sanatçıyla çalışmak bizim için son derece heyecan verici. Onun enerjisi ve duruşu, Zen’in vizyonunu ve yarattığı mücevherlerin ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu ortaklık, markamızın uluslararası büyüme hikâyesinde bir kilometre taşı olacak.”

Dünya starı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki hayranlarıyla buluştu. Dansları, şarkıları, enerjik sahne performansının yanı sıra fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

JENNİFER LOPEZ KİMDİR?

Jennifer Lynn López (24 Temmuz 1969, New York), Amerikalı oyuncu, şarkıcı, moda tasarımcısı, hayırsever, iş kadını, dansçı ve yapımcı. Gösteri dünyasına 1986’da My Little Girl filmindeki küçük rolle adım attı.

Lopez, 1993’te oyuncu olmaya karar verene dek In Living Color’da Fly Girl dansçısı olarak 1991’de ilk büyük işini aldı. İlk başrolü 1997’de Selena biyografik filmiyle geldi.

Ertesi yıl Out of Sight filmiyle 1 milyon dolar üstü kazanan ilk Latin oyuncu oldu. 1999’da On the 6 albümüyle müzik kariyerine başladı. 2001’de J. Lo albümü ve The Wedding Planner filmi aynı anda 1 numara olarak tarihe geçti.

2002’deki J to tha L–O! The Remixes, Billboard 200’e 1 numaradan giren ilk remix albüm oldu. 2007’deki Como Ama una Mujer, Amerika’da İspanyolca albüm için en yüksek ilk hafta satışına ulaştı.

Lopez, film ve müzik endüstrilerinde önemli figür. 75 milyon albüm ve 2 milyar doları aşan film satışıyla en etkili ve en çok kazanan Latin sanatçı. Halk imajı ve özel hayatı dünya basınının odağında.

Lopez’in dikkat çeken ilk ilişkisi 2000 Grammy’lerinde Sean Combs ileydi. This Is Me... Then albümüne ilham veren Ben Affleck’le, ikinci eşi Chris Judd’la evliyken ilişki yaşadı. 2004’te Marc Anthony ile evlendi, 2008’de Emme ve Maximilian ikizlerini doğurdu.

2016’da net serveti 300 milyon dolar olarak açıklandı. Latin müziğin kadın öncüsü olarak patlamasını sağladı.

2000’lerin en başarılı 3. kadın sanatçısı, en çok radyoda çalınan 8. kadın sanatçısı, en iyi 8. dans/club sanatçısı. “Ain’t It Funny (Murder Remix)” 2000’lerin en popüler 2. şarkısı seçildi.

2010’da Dünya Müzik Ödülleri’nde efsane ödülü, 2013’te Hollywood Şöhret Yolu’nda 2500. yıldızı aldı.