Dünya tarihinde ilk kez böylesi bulundu. Göbeklitepe'den bile eski

Şanlıurfa’daki Karahantepe kazılarında, insanlık tarihine damga vuran bir keşif yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait, insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Bu buluntu, Neolitik çağ insanının kendini sanatsal bir şekilde ifade ettiği ilk örnek olarak tarihe geçti.

Karahantepe’de ortaya çıkan dikilitaş, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt burnuyla dikkat çekiyor. Daha önce Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli taşların kol ve el kabartmaları, bunların insanı sembolize ettiği fikrini destekliyordu. Ancak bu yeni bulgu, ilk kez bir insan yüzünün taş üzerine işlendiğini kanıtlayarak arkeolojide çığır açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin Neolitik insanın soyut düşünce gücünü ve sanatsal yetkinliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen bu dikilitaş, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç sistemlerini anlamada önemli ipuçları sunuyor.

Taş Tepeler Projesi, Göbeklitepe’den daha eski olan Karahantepe gibi 10 farklı alanda devam ediyor. Bu çalışmalar, Anadolu’nun güneydoğusunun insanlık tarihinin en erken dönemlerine ev sahipliği yaptığını gösteriyor. Karahantepe’deki buluntu, T biçimli taşların yalnızca yapısal değil, aynı zamanda derin sembolik anlamlar taşıdığını doğruluyor.

Arkeologlar, bu keşfin Neolitik dönemin sanatsal ve kültürel zenginliğini yeniden değerlendirmeye olanak sağlayacağını belirtiyor.