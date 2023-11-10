Dünya tarihinde ilk 'tam göz' nakli yapıldı.140 kişilik ekip tam 21 saat ameliyatta kaldı

ABD'nin New York kentinde, elektrik akımına kapıldıktan sonra sağ kurtulan fakat gözünü kaybeden 46 yaşındaki Aaron James'e, ilk "tam göz" ve yarım yüz nakli yapıldığı açıklandı.

Dünya tarihinde ilk 'tam göz' nakli yapıldı.140 kişilik ekip tam 21 saat ameliyatta kaldı

ABD'nin New York kentinde bulunan NYU Langone Health sağlık kurumunda tıp adına önemli bir adım atıldı.

Elektrik çarpmasından sağ kurtulan Arkansas'lı 46 yaşındaki bir gaziye dünyanın ilk tam göz ve kısmi yüz naklini gerçekleştirildi.

TIP TARİHİNDE YAPILAN İLK GÖZ NAKLİ

Doktorlar, Aaron James adlı hastaya tek bir donörden sol gözün tamamının ve yüzün bir kısmının nakledildiğini, bunun tıp tarihinde insana yapılan ilk tam göz nakli ve türünün tek başarılı kombine nakil vakası olduğunu ifade etti.

Mayıs 2023 tarihinde yapılan ameliyatla Aaron James'a nakledilen tam gözün henüz görüp göremeyeceğini bilmediklerini belirten doktorlar, "Nakledilen sol gözde, gözün arka kısmında ışığı alan ve görüntüleri beyne gönderen retinaya, doğrudan kan akışı da dahil olmak üzere olağanüstü sağlık belirtileri görüldü" açıklamasında bulundu.

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140 KİŞİLİK EKİP, 21 SAATLİK AMELİYAT

NYU Langone Health tarafından yapılan bilgilendirmede, ameliyat ekibiyle ilgili olarak "27 Mayıs'taki ameliyat yaklaşık 21 saat sürdü ve Yüz Nakli programı Direktörü Dr. Eduardo D. Rodriguez ve Prof Helen Kimmel liderliğindeki 140'tan fazla cerrah, hemşire ve diğer sağlık çalışanından oluşan bir ekip katıldı" denildi.

Aaron James, Haziran 2021'de yüksek voltajlı hatlarda bakım işçisi olarak çalışırken yüzü yanlışlıkla elektrik taşıyan bir kabloya değişmiş ve 7 bin 200 voltluk ölümcül bir elektrik çarpmasından kurtulmuştu.

James'in sol gözü, dirseğin üstünden sol kolu, tüm burnu ve dudakları, ön dişleri, sol yanak bölgesi ve kemiğe kadar çenesi olayda ciddi biçimde yaralanmıştı.

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