Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, dünya tarihinde ilk kez kurulan kadın samuray okuluna seçilen isimler arasında yer aldı.

Japonya’da samuray eğitimi almaya başlayan ünlü isim o anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Atasoy’un hocasıyla verdiği pozları büyük ilgi gördü.

JAPONYA’DA SAMURAY DERSLERİNE BAŞLADI

Atasoy’un Japonya’da samuray eğitimi almaya başladığı ve bu eğitim kapsamında “dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin uygulandığı eğitimde ilk öğrencilerden biri” olduğu ortaya çıktı.

“Dünyanın dört bir yanından gelen kadınlarla gece gündüz çalışıyoruz. Çok yoruluyoruz ama süreç son derece keyifli” diyen Fadik Sevin Atasoy'un Türk kadının gücünü göstermesi büyük gurur yaşattı.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Fadik Sevin Atasoy, Japonya’nın Tsushima Adası’nda kurulan ve dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin öğretildiği okulun öğrencileri arasına katılarak uluslararası bir başarıya imza attı.

16 kişi arasında Türkiye’yi temsilen davet edilen Atasoy, samuray dövüş sanatı, kaligrafi, karanlıkta kılıç kullanma ve ninja teknikleri gibi alanlarda eğitim görüyor. Kendi başvurusu sonrası Samuray Okuluna kabul edilen Fadik Sevin Atasoy kimdir?

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve yapımcılık gibi alanlarda da üretkenliğini sürdüren Atasoy, dövüş sanatlarına olan ilgisiyle samuray okuluna kabul edildi. Öte yandan sertifikalı yoga ve meditasyon eğitmeni olan Atasoy, bu yeni yolculuğunda Türk kadınının gücünü gösterecek.

FADİK SEVİN ATASOY’UN HAYATI

1975 yılında dünyaya gelen Fadik Sevin Atasoy, Türk oyuncu, senarist, film yönetmeni ve yazar. Ünlü oyuncu aslen Ankaralı. Kendisi gibi oyuncu olan babası Sönmez Atasoy Erzincanlı, annesi Emel Göksu Gürcü göçmeni. Küçüklüğünden beri radyoda ve TRT'de birçok çocuk programında yer aldı.

1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezun oldu. Yine aynı üniversitede yüksek lisansını burslu olarak tamamladı. Daha sonra Devlet Tiyatroları'na girdi ve burada 6 yıl boyunca hizmet verdi.

2000 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu oyuncu olarak çalışmaya başladı.