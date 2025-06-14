Dünya tarihini değiştirecek icat! Hayatınız tamamen değişecek

Son yıllarda akıllı telefonlar insanlar için yalnızca iletişim kurma aracı olmaktan çok daha fazlası haline geldi. Birçok veriyi, dosyayı, bilgiye içinde barındıran telefonlar insanların hayatlarının bir parçası haline geldi.

Apple’ın efsane tasarımcısı Jony Ive ile yapay zeka dünyasının öncülerinden OpenAI CEO’su Sam Altman,öncülüğünde geliştirilen yeni nesil cihazlar, telefon ekranlarını tamamen devre dışı bırakmayı planlıyor.

Ekran kullanımına dayalı cihazların yerini daha doğal ve etkileşimli teknolojilere bırakmasıyla yaşanabileceği belirtiliyor.

AKILLI TELEFONLAR RAFA MI KALDIRILACAK?

Jony Ive’ın tasarım stüdyosu LoveFrom ile OpenAI’ın ortak girişimiyle kurulan “IO” adlı yeni şirket, kullanıcıların cihazlarla daha sezgisel bir ilişki kurmasını hedefliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil cihazların en büyük özelliği ise ekran barındırmaması. Yani klasik akıllı telefon deneyimi kenara bırakılarak, görsel odaklı değil, kullanıcı etkileşimine dayalı bir dijital yapı hedefleniyor.

Altman ve Ive’ın geliştirdiği bu cihazlar, yapay zekâ teknolojilerinden güç alarak sesli komutlarla, jestlerle ve bağlamsal farkındalıkla çalışacak. Amaç, teknolojiyle etkileşimi daha doğal ve görünmez bir hale getirmek.

CİHAZLAR NE ZAMAN HAYATIMIZA GİRECEK?

Henüz detayları tam olarak açıklanmayan bu projeyle ilgili beklentiler büyük. 6,4 milyar dolarlık yatırım hacmiyle yola çıkan “IO” girişimi, teknoloji dünyasında köklü bir dönüşüm yaratabilir. Geliştirilen cihazların prototiplerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtılması ve ilerleyen dönemde ticarileştirilmesi bekleniyor.