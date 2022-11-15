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Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:30
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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya
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Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyona başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde kadınlar 57 ve erkekler 80 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.

Kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda El Salvador'dan Alisson Montano'yu yenerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralya'dan Stacey Hymer, çeyrek finalde Fas'tan Nada Laaraj'ı mağlup eden milli tekvandocu, yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Tayvan'dan Chia-ling Lo ile karşılaşan Hatice Kübra, başa baş geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Erkekler 80 kiloda tatamiye çıkan Hüseyin Kartal ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Şili'den Joaquin Churchill'i yenerek son 16 turuna çıktı. Genç tekvandocu, bu turda Moğolistan'dan Azbayar Altangerel'e çekişmeli bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 62 kiloda İkra Kayır ve 67 kiloda Mervenur Erdem, erkeklerde ise 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıkacak.

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