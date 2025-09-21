Dünya Temizlik Günü'nde Sarıkamış’taki gençler çevre temizliği yaptı

Sarıkamış'ta bir araya gelen gençler, Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çevre temizliği yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen gençler, Dünya Temizlik Günü kapsamında Acısu Ormanlık alanında çevre temizliği yapmak için seferber oldu.

Kars Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki gönüllüler, Sarıkamış Gençlik Merkezi personeli ve bir grup genç Dünya Temizlik Günü kapsamında bir araya geldi. Acısu Ormanlık bölgesinde çöpleri toplayarak poşetlere doldurdu.

Ormanlık alanı çöplerden arındıran gençlerin örnek davranışı dikkat çekerken, yetkililer vatandaşlardan çöpleri gelişi güzel etrafa atmamalarını istedi.

Gençler ile birlikte çevreye atılan atıkları toplayan Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, Dünya Temizlik Günü etkinleri çerçevesinde Sarıkamış'ta buluştuklarını söyledi.

Turan, "Gençlik Merkezleri gönüllü gençlerimiz birlikte çevre bilinci oluşturmak, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında temizlik yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştık" dedi.

Etkinliğe Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım ve gönüllü gençlerde eşlik etti.