Dünya tiyatro mu izledi? ABD ile İran önceden haber vererek birbiriyle vuruştu!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1'de Bilge Yurtdagülen'in sorularını cevaplandırırken "ABD ile İran, nükleer yakıtın, geçici olarak Rusya'ya teslim edilmesi üzerinde anlaşmıştı ama ABD yine de vurdu!" dedi.

Mahalli'nin konu ile ilgili iddiası şöyle:

-O akşam Trump çıkıp da işte vuracağım falan dediğinden bir gün önce Ruslarla, Katarlılarla konuşuluyor. Amerikalılar diyor ki "Biz bu üç tesisi vuracağız.” Tabi yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum Fordo tesislerinde çelik tüpler içinde korunuyor.

Trump vuracağım falan dediğinde, hatırlarsanız Fordo’dan tırlarla malzeme kaçırılıyor gibi görüntüler çıktı.

Yani Trump "ben orayı vuracağım " dediği zaman “İranlılar, o nükleer yakıtı oradan alsın götürsün, götürdükten sonra ben vurayım bari... " demiş oldu.

İsteseler nükleer yakıtı da vururlardı ama felaket olurdu...

Trump o anlaşmaya uymadı gitti vurdu, dolayısıyla aynı şekilde hani bu Katar'daki üs meselesi de anlaşmalı oldu.

Yani bu üste 8 bin kişi, vardı. Boşaltıldı... Onun için hiçbir kişi ölmedi...

Sonuçta herkes kendine göre bir şarkı türkü yazıyor çiziyor sonra besteliyor, biz de "Aaaa ne kadar bir güzel bir şarkı, ay ne kadar güzel bir türkü" diyoruz.

Yani o nükleer yakıt taşıyan tüpler vurulsaydı ne olacaktı? Kıyamet kopacaktı. Radyasyon, rüzgârla bu tarafa gelse bu sefer biz gidecektik gümbürtüye... Kuzeye gitse Pakistan'a gidecek... Güneye gitse Körfez ülkelerinin hepsi nükleer sızıntıdan ölecekti..."