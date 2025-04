Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: Liderler arıyor, popomu öpüyor!

ABD Başkanı Trump, Washington'da Cumhuriyetçi Parti'nin yemekli toplantısında, dünyada ses getiren ek gümrük vergilerine ilişkin açıklama yaptı.

"ÜLKELER ARIYOR, POPOMU ÖPÜYOR"

Tepkilere yönelik yeni uygulamasını savunan Trump, ülkelerin kendisiyle anlaşma yapmak için "poposunu öptüğünü" söyledi.

Trump, "Bu ülkeler arıyor, popomu öpüyor (kissing my ass), bir anlaşma yapmak için can atıyorlar. 'Lütfen, lütfen efendim, bir anlaşma yapmamıza izin verin, her şeyi yaparım, her şeyi yaparım efendim' diyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN VATANDAŞLARINA ABD'YE SEYAHAT UYARISI

Öte yandan Çin hükümeti, karşılıklı tarife artışlarıyla iki ülke arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, vatandaşlarına ABD'ye seyahatlerinde güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin bozulması ve ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle Çinli turistler ABD'ye seyahatin risklerini değerlendirmeli ve seyahatlerinde dikkatli olmalıdır" ifadesine yer verildi.

Trump'tan İran'a açık tehdit! 'Askeri seçenek gerekirse bunu kullanacağız'

ABD açık açık Çin'i tehdit etti: Daha sert olacağız...