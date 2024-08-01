Dünya Türk Astsubay Yusuf Dikeç’i konuşuyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türk spor tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Bu ikili, Türkiye'ye atıcılık dalındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve olimpiyat sıralama rekorunu egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı. Son atışlar sonucunda 16-14 kaybederek olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

2 DÜNYA 5 AVRUPA MADALYASINA SAHİP

Olimpiyatlarda en dikkat çeken isimlerin başında gelen Yusuf Dikeç, üst üste beşinci kez olimpiyatlarda mücadele etti. Daha önce katıldığı dört olimpiyatta madalya kazanamayan Dikeç, nihayet Paris 2024'te hedefine ulaştı.

Kariyerinde iki dünya ve beş Avrupa şampiyonluğu madalyası da bulunan tecrübeli atıcı, Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürüyor ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapıyor.

RAHAT TAVIRLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Dikeç'in kulaklık takmadan ve tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dikeç'in ekipmansız ve rahat tavırlarla gerçekleştirdiği atışlar, dünya basınında geniş yer buldu.

Sırp rakibinin ise bulanıklığı önlemek için ek lensler, hassasiyet için ana lensler ve ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması mizah konusu oldu.

POZUNU TEKRARLADI

Dikeç, sosyal medyada çok konuşulması sonrası gündem olan pozunu tekrardan verdi.