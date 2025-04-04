Dünya Türk kadınının büyük başarısını konuşuyor. Devleri dize getirdi

Dünya bu Türk kadının büyük başarılarını konuşuyor. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ihraç eden Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinin Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

“Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, savunma sanayi alanında sürdürdüğü büyüme ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor" diyen Didem Aral, "Global bir Türk markası olarak biz de hız kesmeden sürdürdüğümüz ihracat yolculuğumuzda, ülkemizin gücünü ve sektördeki gelişimini gururla göğsümüzde taşıyoruz" dedi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, LAAD 2025’te CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems ile Güney Amerika pazarında yeni iş birlikleri kurarak Türk savunma sanayisinin gücünü sergiledi.

Güney Amerika’nın en prestijli savunma sanayi fuarı LAAD 2025 – Latin America Aerospace & Defence, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde kapılarını açtı. Bölgedeki askeri projelerin nabzının tutulduğu fuar, Latin Amerika ülkeleriyle global savunma sanayi temsilcilerini bir araya getirdi. Türk savunma sanayisinin lider markalarından CANiK ve bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, bu önemli platformda dikkat çekici bir çıkış yaptı.

SYS Grup bünyesindeki CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems, fuarda yenilikçi ve bölge ihtiyaçlarına özel çözümlerini tanıttı. CANiK, Brezilya Ordusu’nun 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak elde ettiği başarıyı taçlandırdı.

Bu zaferle yetinmeyen şirket, bireysel silahlardan ağır silah sistemlerine uzanan geniş ürün yelpazesini ziyaretçilere sundu. Fuarda, farklı ülkelerden gelen taleplere yönelik iş birlikleri için ilk adımlar atıldı.

AEI Systems ise Brezilya Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir kullandığı 30x113mm topçu mühimmatlarına yönelik geliştirdiği VENOM LR 30x113mm orta kalibre top ile büyük ilgi topladı. Düşük geri tepme ve ayarlanabilir atış hızı özellikleriyle öne çıkan bu ürün, bölgedeki askeri yetkililerin beğenisini kazandı.

UNIROBOTICS de uzaktan komutalı silah kuleleriyle fuarın yıldızları arasında yer aldı. Bu sistemler, grup şirketlerinin silahlarını daha etkin ve güvenilir platformlara dönüştürerek fark yarattı.

SYS Grup Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, fuarda gördükleri yoğun ilginin, grup şirketlerinin bölgedeki yükselen etkisini kanıtladığını belirtti. Aral, Brezilya’nın SYS’ye duyduğu güvenin diğer bölge ülkelerine de örnek teşkil ettiğini vurguladı.

LAAD 2025’in kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Aral, “Burada kurduğumuz bağlantıları kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürmek için çalışıyoruz. Türk savunma sanayisini küresel arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

SYS Grup, fuarda sağladığı ivmeyle Güney Amerika pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Türk teknolojisinin bölgedeki etkisi, LAAD 2025 ile bir kez daha gözler önüne serildi.