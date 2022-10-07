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Sultanlar ABD'ye kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 20:27
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Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ABD'yi deviremedi

Sultanlar ABD'ye kaybetti
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Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı ABD 3-1 kazandı. 

Mücadelede setler; 22-25, 25-21, 20-25 ve 22-25 sonuçlandı.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti.

FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

 


 

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