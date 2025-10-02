Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bilecik Huzurevi'nde program düzenlendi

Kaynak: Haber Merkezi
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik huzurevimizde düzenlenen programa katılarak huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Programda huzurevi sakinleriyle keyifli sohbetler edildi, günün anlam ve önemine uygun etkinlikler gerçekleştirildi ve pasta kesimiyle program sona erdi.

İl Müdürü Türkoğlu programda yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımız; dünümüzü bugüne, bugünümüzü yarına taşıyan en değerli mirasımız, yol göstericimiz ve baş tacımızdır.” dedi.

