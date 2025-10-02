Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bilecik Huzurevi'nde program düzenlendi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik huzurevimizde düzenlenen programa katılarak huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Programda huzurevi sakinleriyle keyifli sohbetler edildi, günün anlam ve önemine uygun etkinlikler gerçekleştirildi ve pasta kesimiyle program sona erdi.

İl Müdürü Türkoğlu programda yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımız; dünümüzü bugüne, bugünümüzü yarına taşıyan en değerli mirasımız, yol göstericimiz ve baş tacımızdır.” dedi.