Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda ilk altın madalya Şevval Çakal'dan

Almanya’nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen oyunlarda ilk turu seri başı olarak maç yapmadan geçen Şevval Çakal, ikinci turda Kazakistan’dan Aisha Adilbekkyzy’i 2-0, çeyrek finalde Ekvador’dan Mell Karen Mina Ayovi’yi 2-1, yarı finalde Tayland’dan Sasikarn Tongchan’ı 2-0 ve finalde Çekya’dan Petro Stolbova’yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Milli sporcu, mutluluğunu tatamide milli takım antrenörü Sevde Mavi Var ile birlikte tur atarak kutladı.

Türkiye, böylece oyunlardaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.