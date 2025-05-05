Dünya yeni bir savaşa hazırlanıyor! Artık an meselesi

Hint basınına göre, Hindistan, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı’ndan Pakistan’a su akışını durdurdu.

India Today gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir’de gerçekleşen terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960 yılında imzalanan İndus Suları Anlaşması’nı askıya alan Hindistan, yeni bir adım attı.

Konuya yakın bir kaynak, Hindistan’ın Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı’ndan Pakistan’a su akışını kestiğini ifade etti.

Ayrıca, Hindistan’ın Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı’ndan da su akışını durdurmayı planladığı iddia edildi.

Hindistan, hava sahasını Pakistan havayollarına kapattı

PAHALGAM’DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, 22 Nisan’da silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin “Pakistan’dan geldiğini” öne sürerek Pakistan’ı suçlamış ve bunun üzerine “İndus Suları Anlaşması”nı askıya almıştı. Hindistan, Yeni Delhi’de görev yapan Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini talep etmiş, Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini durdurduğunu ve daha önce verilen tüm vizeleri iptal ettiğini açıklamıştı.

Pakistan ise bu suçlamaları reddederek Hindistan’ın İslamabad’daki diplomatik personel sayısına kısıtlama getirmişti. Pakistan, “İndus Suları Anlaşması”nın ihlal edilerek nehirlere yapılacak müdahaleleri “savaş nedeni” sayacağını belirtmiş, Hindistan ile tüm ticari ilişkileri askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.