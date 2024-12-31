Dünya yeni yılı kutluyor! İşte 2025'e giren ülkeler

Farklı saat dilimlerine sahip dünya ülkeleri, 2025 yılına adım atmaya başladı. İlk kutlamalar Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinde gerçekleşti.

YENİ YILAN GİREN İLK ÜLKE: KİRİBATİ

Türkiye saati ile (TSİ) 13.00 itibarıyla Kiribati'nin Kiritimati Adası, yeni yılı karşılayan ilk yer oldu. Ada halkı, geleneksel danslar ve yerel etkinliklerle yeni yılı karşıladı.

YENİ ZELLANDA

TSİ 14:00'te Yeni Zelanda, özellikle Auckland ve Wellington şehirlerinde düzenlenen büyük havai fişek gösterileriyle yeni yılı karşıladı. Auckland'ın Sky Tower üzerindeki ışık ve havai fişek gösterileri, bölgedeki kutlamaların odak noktasıydı.

AVUSTRALYA

Dünya’nın yeni yıla ilk giren kıtası olan Avustralya’da, 2025 yılı Sydney kentinde düzenlenen görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

JAPONYA VE GÜNEY KORE

TSİ 18:00'de Japonya ve Güney Kore'de yeni yıl kutlamaları başladı. Tokyo'da Meiji Tapınağı gibi önemli dini merkezlerde geleneksel yılbaşı duaları edilirken, Seul'de kutlamalar büyük meydanlarda düzenlendi.

ÇİN

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

TAYVAN

Tayvan'ın başkenti Taipei'de vatandaşlar, yeni yıl kutlamaları kapsamında Taipei 101 gökdeleni etrafında bir araya geldi.

ENDONEZYA

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Bundaran HI'de toplanan çok sayıda vatandaş, trafiğe kapatılan yolda havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yılı kutladı.

TAYLAND

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yeni yılın ilk saniyeleri, havai fişek gösterileri ile kutlandı.