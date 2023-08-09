Dünya yıldız futbolcunun kupa maçında attığı penaltıyı konuşuyor

İngiltere Lig Kupası'nda Accrington Stanley-Bradford karşılaşmasının penaltı atışlarında ilginç bir olay yaşandı.

Dünya yıldız futbolcunun kupa maçında attığı penaltıyı konuşuyor

Editör: Fatma Demirkaya

İngiltere Lig Kupası 1. tur maçında Accrington Stanley ile Bradford karşı karşıya geldi.

Bradford 45+1'de Pattison ile öne geçerken, Accrington Stanley 66'da Andrews ile bulduğu golle maça dengeyi getirdi.

90 dakikası 1-1 biten maç sonrası seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında ilginç bir olay yaşandı.

Accringtonlu futbolcu Korede Adedoyin, takımının üçüncü penaltısını kullandı.

Penaltıyı atacağı sırada ayağı kayıp yere düşen Adedoyin, topa istediği vuruşu yapamadı.

Kaleci ters köşeye yatmasına rağmen, yavaş giden topa hamle yapmakta gecikmedi ve topu kurtardı.

Penaltılarla mücadeleyi 4-1 kazanan Bradford, bir üst tura yükseldi.

Taraftarlar kurtarılan bu penaltıya büyük sevinç yaşarken, yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu.

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