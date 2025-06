Dünya yıldızı Beyonce’nin konserinde faciadan dönüldü! Uçan araba yan yattı: Soğukkanlılığı hayran bıraktı

Beyoncé, Houston konserinde “uçan araba” platformunun yan yatmasıyla büyük tehlike atlattı. Soğukkanlılığını koruyan yıldız, “Dur!” diye bağırarak performansını durdurdu, sonra devam etti. Hayranlarına, “Düşersem beni tutacağınızı biliyorum.” diyerek teşekkür etti.

Houston’daki konserinde sahne şovunun parçası olan “uçan araba” platformu, Beyoncé’nin performansını az kalsın faciaya dönüştürdü.

43 yaşındaki müzik ikonu Beyoncé, Cumartesi gecesi Houston’da verdiği konserde “16 Carriages” şarkısını seslendirirken korku dolu anlar yaşadı. Havada duran üstü açık kırmızı araç, aniden yan yattı.

Beyoncé far görmüş tavşana döndü: Grammy Ödülleri'nde tarihi başarı

Sahnede yaşanan bu gerilim, binlerce izleyiciyi şoke etti. Beyoncé, “Dur, dur, dur!” diye bağırarak performansını durdurdu. Hayranlarının desteğiyle moral bulan sanatçı, güvenli şekilde sahneye indirildi.

Kablolarla bağlı platform yavaşça yere indirildi. Beyoncé, soğukkanlılığını koruyarak sahneden kısa süre ayrıldıktan sonra performansına devam etti.

Beyoncé'ye anne desteği: Eleştirilere sert çıktı

Konser sonrası duygusal bir konuşma yapan Beyoncé, hayranlarına şöyle seslendi:

“Hepinize teşekkür ederim. Beni sevdiğiniz için… Düşersem, beni tutacağınızı biliyorum.”

BEYONCÉ KİMDİR?

4 Eylül 1981 doğumlu Beyoncé Giselle Knowles Carter, 10 Grammy ödüllü ABD’li R&B sanatçısıdır. Solo kariyerinin yanı sıra Destiny’s Child grubunun üyesidir. Rapçi Jay-Z’nin eşidir.

Houston’da doğan Beyoncé, müzikle erken yaşta tanıştı. Önce “Girls Time” grubunu, ardından Kelly Rowland ve Michelle Williams ile Destiny’s Child’ı kurdu. Annesi, grubun adını belirledi.

1997’de Destiny’s Child, “No, No, No” single’ıyla çıkış yaptı. 1999’da “The Writing’s On The Wall” albümündeki “Bills Bills Bills” ile listelerde bir numara oldu. 2000’de kaydedilen “Survivor”, 2001’de iki Grammy kazandırdı. Grup, Charlie’nin Melekleri filminin soundtrack’inde yer aldı.

Pamela Anderson kılığına giren Beyonce gündem oldu

Beyoncé, “Bootylicious” ve “Say My Name” gibi hit şarkıların yazarıdır. Solo kariyerine “Dangerously In Love” albümüyle başladı, geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

2008’de, 2003’ten beri birlikte olduğu Jay-Z ile Paris’te evlendi.

DİSKOGRAFİ

2003: Dangerously in Love: 6.036.000

2006: B’Day: 4.958.000

2008: I Am… Sasha Fierce: 2.400.000

Beyonce'dan Kamala Harris'e büyük destek

ŞARKILARI

Baby Boy (feat. Sean Paul)

Deja Vu (feat. Jay-Z)

Halo

Ring The Alarm

Beautiful Liar (feat. Shakira)

Flaws and All

Irreplaceable

Upgrade U

Crazy In Love (feat. Jay-Z)

Get Me Bodied

Naughty Girl

Yes

Beyonce zorbalığa uğramış

Beyonce artık sarışın bomba