Dünya yıldızı Casemiro için Beşiktaş'tan hamle: Premier Lig çıkarması

İngiltere Premier Lig devi Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak kadroda düşünülmeyen Casemiro Beşiktaş'ın gündemine geldi.

SOLSKJAER İSTİYOR

Siyah beyazlı ekibin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transferini istediği dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Kırmızı şeytanların yeni sezonunda yer alması beklenmeyen 33 yaşındaki yıldız oyuncu Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıkarken beş gol atıp üç asist yaptı. En parlak dönemini Real Madrid'te geçiren Casemiro için Manu macerası sonlanmak üzere.