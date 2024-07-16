Dünya yıldızı Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin’in transferi için gerekli evrak işlerini tamamladı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir yoğun mesai harcadıkları bu transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.

KAP’a bildirildi

Bu flaş gelişmenin ardından Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin’in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Saint-Maximin ve ailesi, sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe’ye imza atmak için saat 19.45’te İstanbul’a ulaştı.

Transferin maliyeti

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al-Ahli’ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ve menajerlik ücreti dahil toplam 8 milyon euro ödeyecek. Al-Ahli, Saint-Maximin için geçen sezon maaş, başarı bonusları, imza parası ve bonservis bedeli dahil 100 milyon eurodan fazla bir bedel ödemişti.

Sezon Performansı

Geçen yaz İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’dan 27 milyon euro karşılığında Al-Ahli’ye transfer olan Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon Arap ekibinin formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.