Dünya yıldızı futbolcu Muhammed Salah Türkiye’de ‘ev’lendi! Haftada 26 milyon TL kazanıyor

Sabah’ta yer alan habere göre, Premier Lig’de Liverpool formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, 400 milyon TL değerinde bir villa satın aldı.

TATİL İÇİN VİLLA SATIN ALDI

Premier Lig’de oynadığı 38 maçta 29 gol 18 asist yapan ve Liverpool'u adeta tek başına şampiyon yapan Muhammed Salah, tatil için paraya kıydı. Dünya yıldızı futbolcunun Gündoğan Küçükbük’te yaklaşık 400 milyon TL değerinde villa satın aldığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun, Bodrum tatili sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Salah’ın Bodrum’u tercih etmesi, ilçenin dünya çapındaki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Muhammed Salah 15 Haziran 1992 doğumlu Mısırlı profesyonel futbolcu. Liverpool FC'nin ve Mısır milli takımının yıldız oyuncusu. Hızlı, yetkin bir kanat oyuncusu ve golcü olarak biliniyor.

Salah kariyerine Mısır'da El Mokawloon ile başladı, ardından Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma gibi kulüplerde oynadı. 2017'de Liverpool'a transfer oldu ve burada Premier League, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok başarı elde etti. Salah, aynı zamanda Mısır'ın en önemli spor ikonlarından biri olarak kabul ediliyor.