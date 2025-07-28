Dünya yıldızı Galatasaray forması giydi! Taraftarlar heyecanlandı

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Dünya yıldızı Galatasaray forması giydi! Taraftarlar heyecanlandı

Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Aleksandr Golovin, Süper Lig devi Galatasaray'ın formasını giydi. Sarı-kırmızılılarda forma giyen Ismail Jakobs, yıldız oyuncunun Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Fransa Ligue 1 devlerinden Monaco'nun yıldız futbolcusu Aleksandr Golovin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Rus futbolcunun Galatasaray forması giydiği fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi.

ISMAIL JAKOBS'UN HEDİYESİYMİŞ

Aleksandr Golovin'le ilgili bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olsa da yıldız oyuncunun bu pozunun sebeninin eski takım arkadaşı olan Ismail Jakobs'un kendisine Galatasaray forması hediye etmesi olduğu ortaya çıktı.

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Golovin sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğrafını Jakobs'a gönderirken, Senegalli futbolcu da eski takım arkadaşının bu pozunu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o fotoğraf;

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