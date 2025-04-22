Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor. Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Fiorentina’daki kiralık serüvenini tamamlayarak sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar’a geri dönüyor. 25 yaşındaki oyuncu, 2 yıl önce Fenerbahçe’ye attığı 2 golle derbi zaferinin mimarı olmuştu. Türkiye’deki kariyerine damga vuran bu performans, taraftarların hafızasında hâlâ tazeliğini koruyor.

Zaniolo, 2023’te Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Fenerbahçe derbisinde adeta şov yaptı. Maçın kilidini açan solak yıldız, attığı 2 golle Sarı-Kırmızılılar’ı galibiyete taşıdı. 90 dakika sonunda tribünlerden büyük alkış alan oyuncu, kariyerinde bir ilki yaşayarak derbi kahramanı oldu.

Sezonun ilk yarısını Atalanta’da geçiren Zaniolo, 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ancak teknik direktör Gasperini’nin planlarında yer bulamayınca devre arasında Fiorentina’ya kiralandı. Mor-menekşeli ekipte 8 maça çıkan yıldız, gol veya asist üretemedi. Corriere Dello Sport’un haberine göre, Fiorentina’nın satın alma opsiyonunu devreye sokması için Zaniolo’nun 18 maça ulaşması gerekiyordu. Sezonun bitimine 9 maç kala bu hedefin gerçekleşmesi imkânsız hale geldi.

Zaniolo’nun sezon sonunda Galatasaray’a dönmesi kesinleşti. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun Türkiye’de oynamak istemesi halinde kiralık gönderilmeyeceğini kurmaylarına iletti. Eğer Galatasaray bu sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa, Zaniolo’nun takıma katacağı dinamizm büyük bir koz olacak. Buruk, giren oyuncunun çıkanı aratmayacağı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Galatasaray, Zaniolo’yu takımda tutarak hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor. İtalyan yıldızın fiziksel gücü, teknik kapasitesi ve büyük maçlardaki etkili performansı, Sarı-Kırmızılılar için önemli bir avantaj. Taraftarlar, Zaniolo’nun dönüşüyle yeni zaferlerin hayalini kuruyor.