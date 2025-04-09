Dünya yıldızı için Süper Lig'in devleri sıraya girdi! Babası kulüp ismi vererek açıkladı

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Dünya yıldızı için Süper Lig'in devleri sıraya girdi! Babası kulüp ismi vererek açıkladı

Milan’da forma giyen Sırp golcü Luka Jovic’in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki forvetin babası, oğlunun Süper Lig’in iki devinin radarında olduğunu açıkladı.

Milan’da forma giyen Sırp yıldız Luka Jovic’in babası, transfer kulislerini hareketlendiren bir açıklama yaptı. Baba Jovic, Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor. Ancak bence Milan’da kalması daha iyi bir seçenek. Tabii kulüpte büyük değişiklikler olursa, o zaman Milan’da kalmak zorlaşabilir.” dedi. Jovic, Türkiye’den gelen ilgiye ek olarak İtalya’dan Monza’nın da oğluyla temasta olduğunu belirtti.luka-jovic.jpg

KARİYERİNDE İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR YOL

Sırbistan’ın Kızılyıldız altyapısından yetişen Luka Jovic, Apollon Limassol ve Benfica maceralarının ardından Eintracht Frankfurt’ta parladı. 2019 yazında Real Madrid’e 63 milyon euro gibi çarpıcı bir bedelle transfer olan golcü, burada bekleneni veremedi. Frankfurt’a kiralık dönüşün ardından 2022’de Fiorentina’ya bedelsiz giden Jovic, 2023-2024 sezonu başında ise Milan’a sadece 500 bin euro karşılığında imza attı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milan’da bu sezon sınırlı süre bulan Jovic, tüm kulvarlarda 9 maçta 200 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki forvetin sözleşmesi, sezon sonunda bitecek. Bu durum, Beşiktaş ve Trabzonspor’un transfer umutlarını artırırken, Monza’nın da yarışta olduğunu gösteriyor.

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