Dünyaca koruma altında: Beyaz aslanlar türünün en dikkat çekeni

Beyaz aslanlar ilk olarak 1970’li yıllarda keşfedildi ve albino değildir. Kahverengi Afrika Aslan ise nadir bir çeşididir. Beyaz aslanlar, vahşi yaratıkların ender bulunmasıyla, genellikle özel koruma alanlarında ya da hayvanat bahçelerinde gözlemlenebilir. Bu nadir renk çeşitleri oldukça dikkat çekici ancak nesli tükeniyor.

Sayıları gittikçe azalan aslanların koruma altına alınmasına yönelik dünya genelinde çalışmalar yapıldı. Beyaz aslandan dünyada yalnızca 133 tane kaldı 6 tanesi İstanbul’da bebek gibi bakılıyor. Doğal ortamlarından kilometrelerce uzakta Tuzla'daki Aslan Park'ta doğan aslanlara uzun ve rahat bir yaşam sürmeleri için özenle bakılıyor. Dünyaca koruma altında olan bu hayvanlara ilgi büyük.

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Parkın sorumlu veteriner hekimi Yücel Yılmaz, aslanların tarih boyunca gücü simgelediğini ve onları korumak, yaşatmak için önlemler aldıklarını söyledi. Yılmaz:

“Sayılarının çok düşme sebebi üremelerinin zor olması. Afrika'da zamanında hem kutsal sayılmış hem de ilginç bir şekilde avlanmışlar” şeklinde ifade etti.

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Güney Afrika'nın sıradışı doğal güzelliklerinden biri olan nadir eserler, hem efsanelere konu olan gizemli görünümleriyle hem de neslinin tükenme riskiyle dünya çapında dikkat çekiyor. Bu nadir canlılar, yalnızca genetik bir değişimle ortaya çıktı.

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Bu nadir renklenme, beyaz aslanların peşinde kolay fark edilmelerine yol açmak için hayatta kalmalarını zorlaştırdı. Avlanma sırasında kamuflaj yapısının kurulması, beyaz aslanların hem avcılar hem de doğal düşmanların karşı karşıya olduğu dezavantajlı bir durumdur.