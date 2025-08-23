Dünyaca ünlü 2 gıda devinin ürünlerinde büyük tehlike. Türkiye'de de satılıyor

Fransa’da yapılan bir araştırma, dünyaca ünlü Bjorg ve Poulain markalarının çikolata ve kakao bazlı ürünlerinde yüksek kadmiyum seviyeleri tespit etti. Kadmiyum, uzun vadede böbrek hasarı, kalp-damar hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen toksik bir ağır metal.

Fransa Tüketici Derneği UFC-Que Choisir’in yayımladığı raporda, özellikle çocuklarda çikolata tüketiminin sınırlandırılması gerektiği vurgulandı. Türkiye’de de satılan bu markaların ürünleri, tüketiciler için endişe kaynağı oldu. Araştırmaya göre, 10 yaşındaki bir çocuğun günde iki çikolatalı bisküvi, bir kase Chocapic ve bir fincan sıcak çikolata tüketmesi, günlük güvenli kadmiyum alım sınırının yarısına ulaşmasına neden oluyor.

Fransa Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ajansı (Anses), kadmiyum için güvenli sınırın vücut ağırlığına göre 0,35 mikrogram/gün olduğunu belirtiyor. Organik çikolatalarda kadmiyum oranının daha yüksek olduğu, özellikle Latin Amerika menşeli kakao çekirdeklerinin doğal olarak daha fazla kadmiyum içerdiği açıklandı. Dernek, bu nedenle Latin Amerika dışından tedarik edilen organik çikolataların tercih edilmesini önerdi.

Bjorg ve Poulain, analiz sonuçlarını doğrularken, Nestlé kadmiyumun ürüne eklenmediğini, hammaddelerde doğal olarak bulunabileceğini belirtti. Anses’in yıl sonunda yayımlayacağı kapsamlı rapor, kadmiyum maruziyetini daha ayrıntılı değerlendirecek ve yeni önlemler gündeme gelebilir.

Türkiye’deki yetkililer henüz bir açıklama yapmazken, tüketicilere bu markaların ürünlerini dikkatli tüketmeleri ve çocuklarının alımını sınırlamaları öneriliyor. Uzmanlar, kadmiyumun vücutta birikerek uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.