Dünyaca ünlü 2 restoran zinciri Türkiye'deki 537 şubesini kapatıyor. Flaş gelişme

Yum! Brands, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranının sahibiyle franchise anlaşmasını feshetti. Restoranlar geçici olarak kapanacak. Yum! Brands ise markaları yeniden açma planı yapıyor.

Yum! Brands, Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut şubelerinin sahibi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını feshettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, anlaşmanın feshedilmesinin nedeni, İş Gıda’nın Yum! Brands’in belirlediği operasyonel standartları karşılayamaması olarak belirtildi.

Bu durum, 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını doğrudan etkiliyor. Yum! Brands, restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediğini açıkladı.

"KALİTE STANDARTLARIMIZA UYAMADI"

Yum! Brands, uzun süredir Türkiye'deki franchise anlaşmalarındaki uyumsuzlukları çözmek adına İş Gıda ile çalıştıklarını ancak bu çabaların yetersiz kaldığını belirtti.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başarılı bir franchise ortağı seçmek ve onlara gerekli desteği sağlamak, işimizin temel taşlarından biridir. Ancak, İş Gıda, bizim kalite standartlarımıza uymakta zorlandı," dedi.

Bu fesih, Türkiye pazarındaki restoranların son dönemdeki düşük satış performansına bağlanıyor. Yum! Brands, kapanışlardan kaynaklanan gelir kaybının, 2025 sonrasında faaliyet karları üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını belirtti. Aynı zamanda, mağaza sayısındaki bu azalma, 2025 yılının ilk çeyreğinde raporlanan mağaza sayısında bir düşüş olarak görülecek.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yum! Brands, Türkiye pazarına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ve gelecekte mümkün olan en kısa süre içinde birçok restoranı yeniden açmak için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki restoranların kapanmasının Almanya pazarını etkilemeyeceği, Yum! Almanya’daki operasyonlarına devam edeceği açıklandı.

İş Gıda'nın sahibi, son iki yıldır Yum! Brands'in Almanya’daki KFC ve Pizza Hut şubelerinin de ana franchise ortağıydı. Ancak Aralık 2024’te Yum! Brands, Almanya’daki franchise haklarını geri alarak, bu pazarda yönetimi devraldı.

Son olarak, Yum! Brands, Türkiye'deki franchise sözleşmeleri çerçevesinde yasal işlem başlattığını duyurdu. Şirket, global ölçekteki hedeflerinin yolunda ilerlemeyi sürdüreceklerini belirterek, Türkiye pazarındaki kapanmaların diğer bölgelere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını ifade etti.