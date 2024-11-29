Dünyaca ünlü 90 yıllık dev şirket iflasın pençesinde. Turuncu renkle efsaneleşti

Motor sporlarının simgelerinden biri olan ve turuncu rengiyle tanınan KTM, bugün iflas başvurusunda bulunacak. 1934 yılında Avusturyalı mühendis Hans Trunkenpolz tarafından kurulan bu dev marka, motosiklet dünyasında önemli bir yer edinmişti. Ancak, son dönemde yaşanan finansal krizler, şirketin geleceğini tehdit eder duruma geldi.

KTM, 1954’te ilk motosikletini üretmeye başladığında, hızla enduro ve off-road alanlarında adından söz ettirmeye başladı. Markanın popülerliği, dünya çapındaki yarışçılar tarafından tercih edilmesinin de etkisiyle arttı.

Ancak, şirketin tarihinde ilk büyük kriz 1992’de yaşandı. O dönemde iflas eden KTM, üç ayrı birime bölünerek yeniden yapılanmaya gitti: KTM Sportmotorcycles, KTM Fahrrad ve KTM Kühler.

HİSSE SATIŞI YAPTI

2000’li yıllarda farklı ortaklıklarla tekrar büyümeye çalışan KTM, 2007’de Hindistan merkezli Bajaj Auto ile stratejik bir ortaklık kurarak yüzde 14,5 hisse sattı. Zamanla bu oran yüzde 47,99’a yükseldi. Bajaj, KTM’in 250 cc altındaki modellerinin üretimine destek verirken, markanın Hindistan ve Güneydoğu Asya pazarlarındaki gücünü artırdı.

KTM’in büyük yükselişi, pandemi sonrası yaşanan ekonomik dalgalanmalarla sekteye uğradı. Pierer Mobility, ciddi finansal açıklar nedeniyle zor bir döneme girdiğini duyurdu. Şirket, alacaklılarla müzakerelere başlayarak üretim süreçlerinde yeniden yapılanma planları yaptığını açıkladı. Ayrıca, Avusturya’daki üretim tesislerinin verimliliği önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar eurodan fazla düşürülecek.

KTM’in iflas açıklaması, borsada büyük bir etki yarattı. Pierer Mobility hisseleri, bir günde yüzde 45 oranında değer kaybederek 7,8 dolara geriledi. Yıl başından bu yana şirketin hisse değeri toplamda yüzde 84 oranında düştü. Bu, markanın tarihindeki en büyük günlük değer kaybı olarak kayda geçti.