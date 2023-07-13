Dünyaca ünlü aktör Ed Westwick Bodrum'da

Tatil için Türkiye’yi tercih eden yıldızlara aktör Ed Westwick de eklendi. Westwick, kendisi gibi oyuncu olan eşi Amy Jackson ve çocukları ile birlikte Bodrum’'un birbirinden güzel koylarını keşfediyorlar.

Dünyaca ünlü aktör Ed Westwick Bodrum'da

'DarkGame', 'Romeo & Juliet', 'Enemy Lines', 'Last Fight' gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu, Türkiye'ye geldi

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Ed Westwick, kendisi gibi oyuncu eşi Amy Louise Jackson ve oğluyla birlikte tatil için Bodrum'u seçti. Ed Westwick, kiraladığı yatla Cennet Koyu'na demirledi.

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Türkiye’de tatil yapan diğer ünlüler arasında Lindsay Lohan, ABD Başkanı Joe Biden'in torunu Naomi King Biden, dünyaca ünlü oyuncu Liv Tyler, manken Kate Moss, şarkıcı Rita Ora, Willem Dafoe, Robert de Niro, Salma Hayek, Johhny Deep yer almıştı.

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