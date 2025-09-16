Dünyaca ünlü aktör Robert Redford hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Son dakika… Kariyeri boyunca nice unutulmaz filmde oynayan, çok sayıda ödüller kazanan dünyaca ünlü aktör Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor…

