16 Eylül 2025 Salı
İstanbul
26°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Gündem
Dünyaca ünlü aktör Robert Redford hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü aktör Robert Redford hayatını kaybetti
16 Eylül 2025 / 15:41
Düzenleme:
16 Eylül 2025 / 15:43
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Son dakika… Kariyeri boyunca nice unutulmaz filmde oynayan, çok sayıda ödüller kazanan dünyaca ünlü aktör Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor…
Son Haberler
Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti
İYİ Parti il başkanları Ankara'da toplandı
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Herkesi güldürdü
Hacıosmanoğlu'ndan flaş Trabzon hareketi!
İsrail'in soykırımı sürerken... Erdoğan’ı koltuğundan sıçratacak örneği Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdi
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gündem
Ekonomi
Dünya
Spor
Magazin
Kültür Sanat
Yaşam
Yazarlar
Resmi İlanlar
Teknoloji
İpucu
Reklam
Video
Foto Galeri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Spor
Yaşam
Magazin
Ekonomi
Dünya
Teknoloji
Yazarlar
Resmi İlanlar
Gözden Kaçmasın
Kültür Sanat
Reklam
Video
Foto Galeri
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi