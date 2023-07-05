Dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'nin hayatı belgesel oldu. İlk fragmanı heyecan yarattı

Sylvester Stallone’un hayatı Netflix belgeseli “Sly” ile ele alınıyor. Ünlü aktörün oyunculuk kariyerine odaklanan yapımdan ilk tanıtım yayınlandı. Yapımın yönetmenliğini Thom Zimny üstleniyor.

Dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'nin hayatı belgesel oldu. İlk fragmanı heyecan yarattı

Sylvester Stallone'nin hayatı ve kariyeri Netflix belgeseli olmaya hazırlanıyor. Ünlü aktörün oyunculuk kariyerine odaklanan yapımdan ilk tanıtım yayımlandı.

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Sly adını taşıyan yapımın yönetmenliğini Thom Zimny üstleniyor. Rocky Balboa ve Rambo gibi kült yapımlarla aksiyon sinemasının unutulmazları arasına giren 76 yaşındaki aktör, Sly adlı filmde bu defa kendi hayatını aktaracak.

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Son olarak Tulsa King dizisindeki Dwight Manfredi rolü ve 2023 yapımı Guardians of the Galaxy Vol. 3’teki Stakar Ogord karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkan Sylvester Stallone, şimdi Netflix belgeseline konu oluyor.

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İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu Stallone’un Hollywood yaşam tarzı içerisinde ayakta kalabilmek için yapması gereken fedakarlıkları ve pişmanlıkları takip eden yapım için ilk kısa tanıtım Netflix’in resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşıldı.

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