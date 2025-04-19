Dünyaca ünlü banka 3 ay sonra altının ne kadar olacağını açıkladı. Adeta kıyamet kopacak

Altın, 2025 yılında durdurulamaz bir yükseliş trendinde. Ons altın 3.358 dolarla, gram altın ise 4.118 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Şu anda ons altın 3.328 dolar, gram altın ise 4.064 TL seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı, altın talebini artırırken, ABD'li banka Citi'den dikkat çeken bir tahmin geldi. Banka, önümüzdeki 3 ay için ons altın hedef fiyatını 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti.

TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Citi, altın fiyatlarındaki yükselişi, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları, vergi riskleri ve piyasa belirsizliklerine bağlıyor. Banka, bu faktörlerin güvenli liman talebini güçlendirdiğini vurguladı. Analistler, altının fiziksel arz açığında olduğunu, bu durumun fiyatları yukarı çekeceğini belirtti.

Citi, “Piyasayı dengelemek için stok sahiplerinin satış yapması gerekiyor, bu da fiyatları artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL TALEP

Altın piyasasında arz açığı, fiyatların yükselişini destekliyor. Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarda fiziksel altın talebi artarken, merkez bankalarının rezerv artırma politikaları da etkili oluyor. Jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Uzmanlar, altındaki yükselişin 2025 boyunca devam edebileceğini öngörüyor. Ancak, kısa vadeli dalgalanmaların mümkün olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, Citi’nin 3.500 dolarlık hedefini yakından takip ediyor.