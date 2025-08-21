Dünyaca ünlü banka Euro tahminini açıkladı: Faiz beklentisi etkili oldu

ING Bank, Euro/dolar paritesinin 2025 yılı sonunda 1,20'ye yaklaşacağını ve 2026 yılı sonlarında 1,22-1,25 aralığına yükseleceği tahmininde bulundu.

ING, küresel piyasalara yönelik yeni tahminlerini paylaştı. Banka, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılında Eylül, Ekim ve Aralık aylarında üç kez 25'er baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. 2026'da gevşeme sürecinin devam edeceğini öngören ING, Fed'in nihai faiz oranının yüzde 3,25 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor.

Raporda, ABD işgücü piyasasında görülen bozulmaların (bordro revizyonları ve zayıflayan eğilimlerin) dolar üzerindeki son desteği de azalttığı belirtildi. Tarife kaynaklı enflasyonun ise kısa vadeli olacağı vurgulandı.

MEVSİMSEL ZAYIFLIKLAR, YENİ FED BAŞKANI VE FAİZ İNDİRİMLERİ

Fed'in faiz indirimlerinin hedge maliyetlerini ucuzlatmasının yeni dolar satışlarını tetikleyebileceği kaydedildi. Ayrıca mevsimsel zayıflıkların yanı sıra 2026'da yeni Fed başkanı ihtimaline de dikkat çekildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi varlıklarına yabancı ilgisinin sürdüğü belirtildi. Sadece Mayıs-Haziran döneminde 236 milyar euroluk alım yapıldığı aktarıldı.

EURO'DA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Tüm bu veriler ışığında ING, Euro/dolar paritesinin 2025 sonunda 1,20 seviyesine yaklaşmasını, 2026 sonlarında ise 1,22-1,25 aralığına yükselmesini bekliyor.