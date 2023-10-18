Dünyaca ünlü banka Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladı

İngiltere merkezli uluslararası banka HSBC, TCMB’nin 26 Ekim’de açıklayacağı politika faizi oranının yüzde 32.5’e yükseleceği tahmininde bulundu.

Dünyaca ünlü banka Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladı

Ülkemizde de faaliyette bulunan İngiltere merkezli uluslararası banka HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın(TCMB) 26 Ekim’de düzenleyeceği Para Politikası Kurulu(PPK) Toplantısı’nda açıklayacağı politika faiz oranına dair tahminini açıkladı.

FAİZ ORANI 32,5’E YÜKSELECEK

HSBC, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan arttırarak yüzde yaklaşık yüzde 32,5’e yükseleceği tahmininde bulundu.

HSBC'den yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti. Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse TCMB daha fazlasını yapabilir" olarak kaydedildi.

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YÜZDE 25’TEN YÜZDE 30’A ÇEKİLMİŞTİ

TCMB, son dört toplantıda faiz artırımına giderken; eylül toplantısında bir haftalık repo faizini (politika faizi) 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a çekmişti.

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