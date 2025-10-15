Ekonomideki dalgalı seyri sebebiyle piyasayı yakın takibi sürdüren yatırımcılar gümüşte görülen yükselişin dengeleri nasıl etkileyeceğini merak ederken, Fransa’nın bankacılık devinden dikkat çeken bir tahmin geldi.

Altın piyasalarda yaşananlara direnç göstermesiyle halen güvenli liman olmayı sürdürüyor. Haftanın ilk gününde 5 bin 467 TL’lik etiketiyle rekor tazeleyen gram altın salı günü sabah saatleri itibariyle 5 bin 619 liraya yükselerek rekorunu katladı. Ons altın da 4 bin 179 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Fransa’nın önde gelen finans deblerinden biri olan Societe Generale'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

Societe Generale analistleri, “Artık 2026 sonuna kadar ons altının 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz. Çünkü talep, önceki tahminlerimizin çok ötesine geçti” şeklinde çarpıcı bir değerlendirme yaptı.