Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak



2023’ten bu yana devam eden istihdam azaltma programında, sadece geçen yıl mobilite kolunda 4 bin 500’ü Almanya’da olmak üzere 11 bin 600 kişi işten çıkarıldı. Bosch ve BSH’nin işten çıkarma kararları birleştiğinde, Almanya’da yaklaşık 25 bin kişi işini kaybedecek.