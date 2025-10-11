Yeniçağ Gazetesi
11 Ekim 2025 Cumartesi
Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi BSH, Almanya’daki iki fabrikasını kapatarak 1400 kişiyi işten çıkaracak. Artan maliyetler ve rekabet, sektörde büyük çaplı istihdam kayıplarına yol açıyor.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 1

Almanya merkezli beyaz eşya devi BSH Ev Aletleri, ekonomik baskılar ve düşük maliyetli rekabet nedeniyle ülkede iki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 2

Bosch’un yan kuruluşu olan BSH, Brandenburg eyaletindeki Nauen’de çamaşır makinesi, Baden-Württemberg eyaletindeki Bretten’de ise ocak ve davlumbaz üretimini durduracak.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 3

Bu karar, toplam 1400 çalışanı etkileyecek; Bretten’de 980, Nauen’de ise 440 kişi işini kaybedecek. Şirket, işten çıkarmaları sosyal açıdan kabul edilebilir hale getirmek için erken emeklilik gibi çözümler sunmayı planlıyor.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 4

Nauen’deki üretim 2027 ortasında, Bretten’deki ise Mart 2028’de sona erecek. BSH, Almanya’da Bosch, Siemens, Neff ve Gaggenau markaları için üretim yapan altı fabrikaya sahip. Ancak daralan pazar ve Asya merkezli rakiplerin düşük fiyatlı ürünleri, şirketin üretim kapasitesini verimsiz hale getirdi.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 5

BSH, 2023’te dünya genelinde 3 bin 500 idari pozisyonu kapatacağını duyurmuş, şimdi ise kemer sıkma önlemlerini üretim birimlerine genişletiyor. Şirket, Almanya’da 16 bin, dünya genelinde ise 57 bin kişiyi istihdam ediyor.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 6

Bosch Grubu da benzer bir krizle karşı karşıya. Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch, 25 Eylül’de maliyet düşürme hedefiyle 2030’a kadar başta mobilite sektörü olmak üzere Almanya’da 13 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 7


2023’ten bu yana devam eden istihdam azaltma programında, sadece geçen yıl mobilite kolunda 4 bin 500’ü Almanya’da olmak üzere 11 bin 600 kişi işten çıkarıldı. Bosch ve BSH’nin işten çıkarma kararları birleştiğinde, Almanya’da yaklaşık 25 bin kişi işini kaybedecek.

Dünyaca ünlü beyaz eşya devi 2 fabrikasına kilit vuracak. Yüzlerce çalışan işsiz kalacak - Resim: 8

Bu, Bosch Grubu’nun ülkedeki iş gücünün yaklaşık beşte birine denk geliyor. Alman basınında, vakıf şirketi yapısıyla kriz dönemlerinde bile çalışanlarına özen gösteren Bosch’un bu kararları, Almanya’nın üretim merkezi olarak rekabet gücünü kaybettiği şeklinde yorumlanıyor.

Kaynak: AA
