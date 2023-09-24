Dünyaca ünlü BTS grubundan Suga askere gitti. Askerlik yapmak için can atıyorlar

K-pop müzik türünün dünyada en çok dinlenen grubu BTS, üyelerinin zorunlu askerlik yaşının gelmesi yüzünden Güney Kore gündemine yerleşmişti. Son olarak BTS'in bir diğer üyesi Suga, sosyal medyadan askere gittiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü BTS grubundan Suga askere gitti. Askerlik yapmak için can atıyorlar

Editör. Özlem KIRAL

Yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı bireyin 2 yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda olduğu Güney Kore'de, ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına tolerans gösteriliyor.

Bu sebeple dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan ve yaşları 25 yaşındaki Jungkook'tan, 30 yaşındaki Jin'e kadar değişen K-pop grubu BTS'in üyelerinin askerlik görevlerini yerine getirip getirmeyeceği tartışma konusu olmuştu.

'HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORLAR'

Ancak ajansları, grup üyelerinin askere gideceğini söyleyerek, yıldızların zorunlu hizmetten muaf tutulmayı hak edip etmediğine dair süren tartışmaya son vermişti.

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BTS'in bağlı olduğu Hybe ajansının bir parçası olan Bighit Music, yaptığı açıklamada, "BTS üyeleri şu anda askerlik hizmetlerini yerine getirme planlarıyla ilerliyorlar. Grubun her üyesi solo çalışmalara başlarken, bunun için mükemmel bir zaman. BTS üyeleri hizmet etmekten onur duyuyor" demişti.

Tüm dünyada hayranları olan gruptan önce Kim Seok-Jin, ardından J-Hope askerlik görevlerine başlamıştı.

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GRUBUN ÜÇÜNCÜ ÜYESİ DE ASKERLİK GÖREVİNE BAŞLADI

Son olarak BTS'in bir diğer üyesi Suga, sosyal medyada zorunlu askerlik hizmetine başladığını duyurdu. Gerçek adı Min Yoon-gi olan Güney Koreli şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Görevimi sadakatle tamamlayıp geri döneceğim."

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