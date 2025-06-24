Dünyaca ünlü Çin markasından Tesla’yı kızdıracak hamle!

Katı hal batarya teknolojisine yönelik ilk adımını da bu hamleyle atan şirket, enerji yoğunluğu ve iyon iletkenliği gibi redikal engelleri aşmayı amaçlayan yeni bir elektrot tasarımına ilişkin patentini kamuoyuna ile paylaştı. Patent, katmanlı bir elektrot yapısıyla iyonların daha kısa mesafede hareket etmesini sağlayarak batarya performansını artırıyor.

Yeni yapının merkezinde aktif materyaller, iletken ajanlar, bağlayıcılar ve polimer ile metal tuzlarından oluşan katı bir elektrolit yer alıyor. Bu yapı elektrot boyunca kalınlık yönünde nüfuz ederek iyonların daha verimli bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyor.

Xiaomi bu tasarımın mevcut lityum-iyon batarya üretim hatlarıyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre prototip batarya Cell-to-Body (CTB) yapısıyla yüzde 77,8’lik hacim verimliliği sunuyor.

Sadece 120 mm yüksekliğinde olan batarya paketi aracın zeminine entegre edilerek hem iç mekan kullanımını optimize ediyor hem de ağırlık dağılımını iyileştiriyor. CLTC standartlarına göre 1.200 kilometrenin üzerinde menzil sunabildiği belirtilen sistem yalnızca 10 dakikada 800 kilometre menzil şarjı sağlayabiliyor.