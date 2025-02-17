Dünyaca ünlü dev bankadan 'Eyvah' dedirten dolar tahmini. Net tarih verdi

Morgan Stanley, Türk Lirası'nın 2025 yılında Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performansı gösteren para birimlerinden biri olacağını öngörüyor. Dolar/TL'nin 2025 sonunda 41 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılına dair döviz kuru tahminlerini güncelledi. Banka, Türk Lirası'nın 2025 yılı boyunca Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacağını öngörüyor. Ancak dolar/TL’nin, 2025 yılı boyunca kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Morgan Stanley, 2025 yılı için Türk Lirası'na dair yaptığı tahminleri revize etti. Banka, dolar/TL’nin 2025'in ilk çeyreğinde 36,50 TL, ikinci çeyreğinde 38,00 TL ve dördüncü çeyreğinde ise 41,00 TL'ye ulaşacağı tahmininde bulunuyor.

Bu tahmin, 23 Ekim 2024'te yayımlanan önceki raporla karşılaştırıldığında, 2025 yılı sonu için öngörülen 43 TL’lik dolar kuru tahmini 41 TL’ye çekilmiş durumda. Banka, Türk Lirası'nın daha dirençli olabileceğini belirtiyor.

TL'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Morgan Stanley, Türk Lirası'nın sıkı para politikaları ve ekonomik reformlar sayesinde 2025 boyunca bölgedeki en güçlü para birimlerinden biri olmaya devam edeceğini öngörüyor. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uyguladığı sıkı para politikaları ve enflasyonla mücadelede atılan kararlı adımların TL'nin direncini artırdığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği ekonomik reform süreçleri de Türk Lirası'nın performansını destekleyen faktörler arasında sayılıyor.

FED TAHMİNİ

Raporda ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak faiz indirimlerine dair tahminler de ele alındı. Önceki tahminlerde Fed'in 2025 yılında üç faiz indirimi yapacağı öngörülürken, güncel raporda yalnızca Haziran ayında bir faiz indirimi beklentisi bulunuyor. Bu, küresel dolar likiditesinin sıkı kalmaya devam edebileceği anlamına gelirken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratabilir. Ancak Morgan Stanley, Türk Lirası'nın bu süreçte diğer gelişen ülke para birimlerine göre daha güçlü bir duruş sergileyeceğini vurguluyor.

YATIRIMCININ İYİMSERLİĞİ ARTTI

Son dönemde Türkiye'nin ekonomik reformları ve güçlü para politikası, yatırımcılar nezdinde iyimserliği artırmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulamaları, enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve uluslararası alanda dikkat çeken reform süreçleri, Türk Lirası'na yönelik pozitif beklentileri pekiştiriyor.

Morgan Stanley’nin 2025 yılına dair dolar/TL tahminlerinde belirgin bir yükseliş öngörülüyor. 2025 yılının başından itibaren kademeli artış bekleyen banka, Türk Lirası'nın küresel döviz piyasalarındaki performansını güçlü tutmakla birlikte, doların daha yüksek seviyelerde işlem görebileceğini belirtiyor. 2025'in son çeyreğinde dolar/TL’nin 41 TL seviyesine ulaşması, bankanın öngörüleri doğrultusunda gerçekleşmesi beklenen bir senaryo olarak öne çıkıyor.