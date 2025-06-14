Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan son çareyi takipçilerinde aradı!

Son zamanlarda Almanya’da bulunan ünlü DJ Mahmut Orhan, maddi imkânsızlıklar nedeniyle lise balosuna katılamayan bir öğrenciyi duydu ve takipçilerinden yardım istedi.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde, baloya yalnızca maddi yetersizlikler yüzünden katılamayan bir kız kardeşimiz olduğunu öğrendik. İki gündür ulaşmaya çalışıyoruz ancak henüz bir iz bulamadık. Son çare olarak buraya yazmak istedim.

Eğer onu tanıyan bir yakını, arkadaşı ya da ailesinden biri bu mesajı görürse ve bizimle iletişime geçerse çok mutlu oluruz.

Eğer kendisi de isterse, yaşadığı şehirde ya da okulunda ona özel bir gün düzenlemek istiyorum. Ben de küçükken benzer duygular yaşadım. Bu yüzden elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.”

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