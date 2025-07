Dünyaca ünlü DJ Tiesto Bodrum’da yazı sallayacak! "EDM’nin Babası" Calibre Fest'e geliyor

Binlerce kişinin katılması beklenen etkinlik, Bodrum’un yaz sezonundaki kültür ve eğlence hayatına önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip Tiësto, aynı zamanda bir Bodrum sevdalısı olarak tanınıyor.

DJ TİESTO KİMDİR?

Tijs Michiel Verwest, sahne adıyla Tiësto, 17 Ocak 1969’da Hollanda’nın Breda kentinde doğan dünyaca ünlü bir DJ ve müzik prodüktörüdür. Elektronik müzik dünyasında “EDM’nin Babası” olarak bilinir ve trance müziğin ön figuredşenlerinden biridir.

KARİYERİ

12 yaşında müziğe ilgi duydu ve 14 yaşında profesyonel DJ’liğe başladı.

1985-1994 yıllarında Hollanda’daki çeşitli kulüplerde resident DJ olarak çalıştı. Özellikle Breda’daki “The Spock” adlı küçük kulüpte tarzını geliştirdi.

Başlangıçta new beat, acid house ve Madonna’nın dans şarkılarını çaldı. Da Joker ve DJ Limited adlarıyla hardcore ve gabber tarzında parçalar üretti.

BAŞARILARI:

1994’te Basic Beat Recordings ile anlaştı ve trance müziğine yöneldi, Arny Bink ile Black Hole Recordings’i kurdu.

1997-2001’de Magik ve In Search of Sunrise serileriyle trance dünyasında ses getirdi.

2000’de Delerium’un “Silence” remiksiyle geniş kitlelere ulaştı.

2001’de ilk solo albümü In My Memory’yi çıkardı; “Flight 643”, “Lethal Industry” gibi hitlerle büyük başarı yakaladı.

2002-2004’te DJ Mag’in “Top 100 DJ” listesinde üç yıl üst üste birincilik elde etti.

2004’te Atina Olimpiyatları açılış töreninde sahne aldı ve bu performans Parade of the Athletes albümüyle yayımlandı.

2015’te John Legend’ın “All of Me” remiksiyle Grammy Ödülü kazandı (En İyi Remiks Kayıt, Klasik Olmayan).

MÜZİK TARZI

Trance ile başlayan Tiësto, 2009’da Kaleidoscope albümüyle house, progressive house ve diğer elektronik türleri keşfetti.

2014’te trance müziğini bırakacağını açıklasa da yeni nesil prodüktörlerle çalışmanın ve müziğini geliştirmenin önemini vurguladı.

“Adagio for Strings” ve “Traffic” gibi parçalar trance müziğin klasikleri arasında yer alır.

2019’da ABD’li model Annika Backes ile evlendi; çiftin Viola (2020) ve Viggo (2022) adında iki çocuğu var.

Las Vegas’ta yaşıyor ve Zouk Nightclub ile Ayu Dayclub’da resident DJ’lik yapıyor.

ÖDÜLLER:

Mixmag tarafından “Tüm Zamanların En İyi DJ’i” (2011) ve DJ Mag tarafından “Son 20 Yılın En İyi DJ’i” (2013) seçildi.

Hollanda’da “Officer of the Order of Orange-Nassau” unvanı ve Golden Harp ödülü aldı.

Dance4Life vakfının elçisi olarak HIV/AIDS farkındalığı için çalıştı ve “Dance4Life” şarkısını üretti.

2025’te trance müziğine geri dönüş sinyali verdi ve Dreamstate USA festivalinde sahne alacağı açıklandı.

Son single’ı “Won’t Be Possible” (Odd Mob ve Goodboys ile) 2025’te yayımlandı.

Tiësto, EDM’nin popülerleşmesinde öncü oldu ve David Guetta gibi isimler tarafından “vizyoner” olarak nitelendirildi.