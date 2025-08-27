Dünyaca ünlü efsane yapıya bombalı saldırı önlendi. Saldırıyı 2 çocuk yapacaktı. Şifreli mesajlar çözüldü

Fransız polisi, Paris’in sembolü Eyfel Kulesi ve şehirdeki sinagoglara yönelik saldırı planlarını deşifre ederek büyük bir faciayı önledi. Terör örgütü IŞİD’e hayranlık duyan 15 ve 17 yaşlarında iki çocuk, geçen ay sonunda düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Le Figaro’nun haberine göre, şüpheliler “terörist suç komplosu” suçlamasıyla 1 Ağustos’ta hakim karşısına çıktı. Soruşturma, nisan sonunda şifreli bir mesajlaşma platformunda kurulan grupta gençlerin iletişim kurduğunun tespit edilmesiyle başladı.İddiaya göre, iki çocuk IŞİD’in ideolojisinden etkilenerek Paris’teki sembolik yapıları hedef aldı.

Eyfel Kulesi’nin küresel çapta tanınırlığı ve sinagogların dini önemi, saldırı planlarının temel gerekçesiydi. Şüphelilerin, saldırıları gerçekleştirdikten sonra “cihat” amacıyla yurtdışına kaçmayı planladıkları belirtildi. Fransız istihbarat birimleri, gençlerin şifreli mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalarını takip ederek planı ortaya çıkardı.

Operasyon, Paris’te güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde gerçekleşti. Fransa, son yıllarda IŞİD bağlantılı terör tehditleriyle mücadele ediyor. Özellikle gençlerin radikalleşmesi, yetkililer için ciddi bir endişe kaynağı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin aileleri ve sosyal çevreleri de mercek altına alındı.

Yetkililer, radikal içeriklere erişimin engellenmesi için dijital platformlarla iş birliğini artırıyor. Paris’teki bu olay, Avrupa’da terörle mücadelede istihbaratın kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şüphelilerin yargı süreci devam ederken, Fransa’da güvenlik alarmı en üst düzeyde tutuluyor.