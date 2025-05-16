Dünyaca ünlü ekonomistten çapıcı yorum: "İflası önleme çabasındalar"

Almanya'nın önde gelen ekonomistlerinden Hans-Werner Sinn, Amerikan devletinin iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı. Focus dergisine konuşan Sinn, “ABD artık son nefesini veriyor” ifadesiyle durumu özetledi. Amerikan devlet tahvillerine talebin ciddi oranda düştüğünü belirten Sinn, büyük yatırımcıların ABD’nin kredi notuna olan güvenini yitirdiğini vurguladı.

Sinn’e göre, Beyaz Saray’da şu an özel sektör şirketlerinde iflas sayılacak senaryolar tartışılıyor. Ancak açık bir çöküşten kaçınmak için ciddi çaba sarf ediliyor. Bu çabanın bir parçası olarak Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı sert gümrük tehditlerinin, iflasın önüne geçme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendirmesini yaptı.

TİCARET AÇIĞI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

ABD’nin yıllardır süregelen kronik ticaret açığı, bugünkü mali sıkıntıların temel nedeni olarak görülüyor. Sinn, ülkenin uzun yıllardır üretiminden fazlasını tükettiğini ve bu farkın dış borçla kapatıldığını belirtti. Net dış borcun şu anda 26 trilyon dolara ulaştığını ve her yıl bu miktara 1 trilyon dolar daha eklendiğini ifade etti.

Bu durum, Amerikan ekonomisinin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Yalnızca faiz ödemeleri bile ABD bütçesinin yüzde 13 ila 14’ünü oluşturuyor. Almanya’da bu oran yalnızca yüzde 2 civarında.

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KÜRESEL KRİZ KAPIDA

Sinn’e göre, Amerikan tahvillerinin değer kaybetmesi küresel bankacılık sisteminde zincirleme iflasları tetikleyebilir. Çünkü dünya genelindeki birçok banka, bilançolarında ABD tahvillerini önemli bir kalem olarak tutuyor. Tahvillerin değerinin düşmesi bilanço kayıplarına ve güven krizine yol açabilir.

Sinn, ABD’nin dolar basarak borçlanabilme avantajının artık ters teptiğini ve bu “aşırı ayrıcalığın” küresel sistemde krizlere yol açma riski taşıdığını belirtti.