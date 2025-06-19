Dünyaca ünlü fenomen 'Mhyochi'nin Türkiye'de başına gelmeyen kalmadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sosyal medyada "Mhyochi" lakabı ile yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park'ın Türkiye'de başına gelmeyen kalmadı. Fenomen önce Kadıköy'de daha sonra da Samsun'da sözlü tacize uğradı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler tepki çekti.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı davetle zor anlar yaşadı.

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Israrcı şahıs, defalarca kez aracına binmesini teklif ettiği yayıncıdan olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçilerce rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

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BENZER DURUM DAHA ÖNCE KADIKÖY'DE YAŞANMIŞTI

Mhyochi, daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayın sırasında fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Samsun'daki olay sonrası fenomenin yaklaşık 2,5 saat süren yayını sekteye uğradı.

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O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi.

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