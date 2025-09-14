Dünyaca ünlü fırın ustası

Tanıdınız değil mi?

Karadeniz pidesi pişiren bu fırıncı ustası; 1944 yılında Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Subaşı köyünde doğan dünyanın en ünlü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mehmet Haberal’dır.

Başkent Üniversitesi iletişim koordinatörü ve öğretim görevlisi 40 yıllık gazeteci kardeşim Osman Yazıcı, beni arayarak Karadeniz Pidesi ikramının yapılacağı öğle yemeğine davet etti.

FIRIN adlı yemekhaneye girince baktım ki tıp dünyasının en ünlü akademisyenlerinden olan Prof. Dr. Haberal elinde fırıncı küreği pide pişiriyor.

Beni görünce, “gel yanıma sana da öğreteyim” dedi.

Ceketi çıkartıp geçtim yanına.

Pideleri odun ateşi yanan fırına tek tek yerleştirirken sordum:

Hocam bu ustalığınızı bilmiyordum. Nasıl ustalaştınız?

Haberal hoca bir yandan fırın içindeki pideleri öne, arkaya ve sağa sola yerleştiriyor bir yandan da bana şöyle anlatıyordu:

“Orhan ben cumhuriyetimizin yetiştirdiği bir köy çocuğuyum. Çocukluk yıllarımda fırında çalıştım becerim ta o yıllardır geliyor. Menüde pide olunca alırım küreği elime geçerim fırının başına. Benim hobimdir fırıncılık”

Kuşbaşılı, kıymalı ve peynirli Karadeniz pidelerini Haberal hocam tek tek pişirdi.

Değerli Haberal hocamla tam 50 yıllık dostluğum vardır.

Yeni Tanin Gazetesinde basın kartını almıştım. Merhum gazeteci ağabeyim çınar Gümüşel, “Orhan Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi bölüm başkanı Prof. Dr. Nevzat Bilgin’e git çok önemli bir haber var” dedi.

3 Kasım 1975’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü'nde, Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Türkiye'de ilk kez annesinden aldığı bir böbreği yaşındaki çocuğu başarı ile naklettiğinin haberini yaparken tanıştım.

50 yıldır süren dostluğumuz abi – kardeş seviyesinden hiçbir zaman kopmadı.

Yemekte, “Yalanlar Gerçekler Ekrem İmamoğlu” ile makam odasında “Proje” kitaplarımı takdim ettim hocama.

Prof. Dr. Haberal’ın tıp alanındaki dünyaca ünlü başarılarını yazmaya kalksam birkaç ay sürer.

Hocamız, Başkent Üniversitesini 3 Ocak 1994’te 3961 sayılı Kanun ile nasıl yoktan var etti.

Ankara’nın hafriyat deposu alanında Bağlıca’da bir bodur ağaç varken 6 milyonluk bir ormanlık içinde 25 bin öğrencinin eğitim göreceği muhteşem bir bilim kampüs yarattı.

Bir üniversite için çok kısa sayılacak 31 yıl gibi bir sürede başardıklarını özetleyeyim:

12 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 8 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, İngilizce hazırlık okulu, Orkestra Akademik Başkent, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Mithat Çoruh Kalite Yönetimi Araştırma Merkezi gibi toplam 15 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor.

70 lisans programı, 30 ön lisans programı, 30’un üstünde yüksek lisans programı ve 15 doktora programı var.

Ankara'da Başkent Üniversitesi Kolej Ayşe Abla Okulları ve Adana'da Adana Özel Başkent Okulları gibi ilk ve ortaöğretim kurumları da mevcut.

Başkent Üniversitesi; Ankara İstanbul, Konya, Alanya, Adana ve Mersin’de hastaneleri, diyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve poliklinikler ile 25 merkezde sağlık hizmeti veriyor.

Kızılcahamam’da bulunan PER Tarım Çiftliğinde 400’e yakın büyük baş hayvan ağılı ile Karaman Kazan’da Açkar Süt Ürünleri Tarım ve Hayvancılık tesislerine veteriner kontrolünde hiçbir katkı kullanılmayan yüzde yüz organik, son teknolojide süt ürünleri üretiliyor.

Kahraman Kazan'daki Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü'ndeki biyoteknoloji, bitki genetiği ve transplantasyon teknolojisi araştırma laboratuvarlarında, sağlık, endüstri ve tarım alanlarında moleküler ve biyokimyasal düzeyde araştırmalar ve uygulamalar yapılıyor.

12 bin 500 metre kare alanda kurulan, 1700 kişin oturma düzeni bulunan Türkiye’nin en büyük Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi her gün 24 saat açık.

Kampüs içinde; Demir Doğrama, Ahşap Üretim Atölyeleri, deney Araştırma Merkezi. ALAF Konfeksiyon Fabrikası, Tavuk çiftliği, Fırınlar ve çeşitli mesleki atölyeler ile üretim merkezleri var.

Başkent üniversitesi sadece bir eğitim kampüsü değil.

Bir üretim merkezi olarak dünyana örnek olan bir eğitim yuvası.

Hocam bu yaptıklarını tek tek anlattıktan sonra dedi ki;

“Orhan Biz bunları ülkemiz için kurduk. Yapılamayacak çok az şey var. Bir ülkede başarılı bir eğitim ile sağlık sistemi olmazsa olmaz kuraldır.”

Pideler mi? İnanının hocamla yaptığım bu sohbet kadar lezzetliydi…

Değerli okurlarım,

