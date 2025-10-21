Ünlü perakende devi çalışanlarının aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmelerini önplana alarak, Şükran Günü ve Noel Günü’nde (Thanksgiving & Christmas Day) tüm mağazalarını 48 saatliğine kapatma kararı aldı.



Walmart’ın Şükran Günü ve Noel Günü’nde (Thanksgiving & Christmas Day) tüm mağazalarını kapatma kararıi sosyal medyada da gündem oldu.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD genelinde faaliyet gösteren 4.606 Walmart mağazasının her iki tatil gününde de kapalı olacağı bilgisine yer verildi. Mağazaların, bayramlardan sonraki sabah saat 06.00’da yeniden açılması öngörülüyor.

ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİNE ÖNCELİK VERDİ

Şirket kararı almasına yönelik açıklamasında söz konusu kararın çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olduğunun altını çizdi. Şirket sözcüsü, “Walmart ailesi olarak, çalışanlarımızın tatil dönemlerinde aileleri ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmelerini istiyoruz” dedi.

Şirket ayrıca tatil dönemi iade politikasında da düzenlemeye gitti. Buna göre, 1 Ekim - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan alışverişlerde ürün iade süresi 31 Ocak 2026’ya kadar uzatıldı.