Dünyaca ünlü Forrest Gump filminin küçük oyuncusu büyüdü. İlk filminden sonra kameralardan koşarak kaçmayı tercih etmişti

Takvimler 1993 yılını gösterirken bir film gösterime girdi ve o sezon bütün ödülleri silip süpürdü. Aynı zamanda izlenme rekorları da kırdı. Üstelik başrol oyuncusuna Oscar dahil birçok önemli sinema ödülünü de kazandırdı.

Dünyaca ünlü Forrest Gump filminin küçük oyuncusu büyüdü. İlk filminden sonra kameralardan koşarak kaçmayı tercih etmişti

Tüm dünyada büyük ses getiren ve başrolünde Tom Hanks'ın oynadığı Forrest Gump filmde dikkat çeken bir de küçük oyuncu vardı. O kadar başarılı bir performans sergiledi ki herkes onun bu alanda kariyer yapacağını düşündü. Önce bir çocuk yıldız olarak sonra da bir yetişkin oyuncu olarak.

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Ama işler öyle gelişmedi. O küçük oyuncu, o filmin ardından kayıplara karıştı. Adeta kameralardan koşarak kaçmıştı. Tam 29 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı. Tabii ki artık 40 yaşına yaklaşmış bir adam olarak.

Ve neden o ünlü filmin kendisine açtığı yolda ilerlemediğini, neden hayatına başka bir yol çizdiğini anlattı.

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ADINI BİLMEZSİNİZ AMA GÖRÜNTÜSÜ HAFIZANIZA KAZINMIŞTIR

Büyük olasılıkla sizde bir çağrışım yapmadı. Peki ya 1994 yapımı Forrest Gump filminde Tom Hanks'in canlandırdığı karakterin çocukluğunu oynadığını söylesek? İşte o zaman herkes onu hatırlayacaktır.

O ünlü filmde rol aldığında henüz 8 yaşında olan Michael Conner Humphreys, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Bugün 38 yaşında olan Michael Humphreys, The Sun gazetesine konuştu. Neden bir çocuk oyuncu olarak kariyerini sürdürmediği konusunda şunları söyledi: " Bir çocuk yıldız olmayı isteyip istemediğimden emin değildim. Bu durum her zaman o kadar da iyi sonuç vermiyor. Bugün bazılarına baktığımda haklı olduğumu düşünüyorum."

Hiçbir oyunculuk eğitimi almadan Forrest Gump filminde oynadıktan sonra gelen başka teklifleri geri çevirmekten de hiç pişman değil Michael Humphreys.

Onun anlattığına göre oyunculuk yapmak yerine okuluna devam etme kararı vermesinde en önemli etken annesi ve babası. Onlar başka birçok ebeveynin aksine çocuklarını bir yıldız yapmaya çalışmak yerine öğrenimini tamamlamasını destekledi. Sinemadan para kazanması için onu zorlamadılar.

Humphreys bu konuda "Ailem kendi kararımı verme olanağı sağladı. Beni asla oyuncu olmam konusunda zorlamadılar."

"Ben Hollywood'u hiçbir zaman göz alıcı bir yer ya da şöhreti bulacağım bir mecra olarak görmedim. Benim için tam tersiydi. Evde olmayı sevdim. Arkadaşlarımla oynamak ve iyi vakit geçirmek istedim" dedi.

Kaynak: Hürriyet/Kelebek

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